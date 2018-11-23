محمد بن سلمان يزور تونس الثلاثاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس (أ ش أ)
أعلن مستشار رئيس الجمهورية التونسي نور الدين بن تيشة، أن ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان سوف يزور تونس يوم الثلاثاء المقبل، في إطار جولة له في عدة دول.
وأكد بن تيشة، في تصريح لوكالة "تونس أفريقيا للأنباء" اليوم الجمعة، حرص رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي منذ توليه مهام منصبه على تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة، مشيرا إلى أهمية دور المملكة العربية السعودية في المنطقة وقوة العلاقات بين البلدين.
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