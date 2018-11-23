قوش: انسجام الخرطوم وجوبا من ثمرات توقف الحرب

قال مدير الأمن والمخابرات الوطني، الفريق أول صلاح عبدالله قوش، إن التعاون والانسجام بين السودان وجنوب السودان واحد من ثمرات السلام وتوقف الحرب، مؤكداً استتباب الأمن في مناطق إنتاج النفط في حقلي “الوحدة وتوماثاوث”.

وأكد قوش في تصريح صحفي يوم الجمعة، بحسب شبكة الشروق – خلال زيارته لحقلي “الوحدة وتوماثاوث” بجنوب السودان، رفقة وزير النفط والغاز، على رأس وفد سوداني، أكد كذلك استتباب الأمن على الطرق التي تربط هذه الحقول بهجليج داخل السودان، ومنها إلى الصادر.

وأشاد بتعاون زميله مدير الأمن والمخابرات بدولة جنوب السودان، والتنسيق المشترك بين الطرفين.

إلى ذلك، شكر حاكم ولاية ليج الشمالية د. جوزيف منجتويل، جهود السودان في التعاون من أجل إعادة الإنتاج في حقول النفط، مما ينعكس على حياة المواطنين الجنوبيين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)