وزير النفط: مليون برميل من الخام مُعدة لصادر جنوب السودان

أكد وزير النفط والغاز، أزهري عبدالقادر، إستئناف الإنتاج النفطي في حقل الوحدة بجنوب السودان نهاية ديسمبر المقبل، بعد أن انتظم العمل في حقل توماثاوث، كاشفاً عن اكتمال مليون برميل من خام النفط في بورتسودان مُعدة للصادر لصالح جنوب السودان.

وأمتدح عبدالقادر لدى زيارته التفقدية، يوم الجمعة، لحقلي “الوحدة وتوماثاوث” بجنوب السودان، رفقة وزير نفط جنوب السودان ومديري جهاز الأمن والمخابرات بالدولتين، أمتدح عمق التعاون والانسجام بين الجانبين.

وجدد العزم على مواصلة الجهود وتقديم كل ما يمكن تقديمه من دعم فني وتعاون للأشقاء في دولة جنوب السودان حتى تكتمل منظومة إعادة تشغيل الحقول المتوقفة عن العمل جميعها.

وأشار بحسب شبكة الشروق – إلى توقيع اتفاقية بجوبا على إتاحة الفرص لتدريب الفنيين الجنوبيين على كل مراحل الصناعة النفطية بالسودان، مؤكداً اهتمام الشركة المنفذة “تو بي أوبكو” بالجانب المجتمعي، وتوفير آبار مياه الشرب في مناطق الحقول.

من جانبه، أكد وزير نفط جنوب السودان، أزكل لول جاتكوث، إعادة تشغيل حقل الوحدة في موعده المضروب نهاية ديسمبر المقبل، ممتدحاً جهود السودانيين في إعادة تشغيل حقول النفط بجنوب السودان، مؤكداً التناسق والتعاون التام بين الجانبين.

هذا وقد رافق الوزير أيضاً عدد من القيادات من البلدين والفنيين والمهندسين من وزارة النفط والشركات السودانية التي تعمل على إعادة حقول نفط جنوب السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)