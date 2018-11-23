الفاشر تستضيف الملتقى التفاكري للحزب الإتحادي الديمقراطي

تستضيف مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور يوم غدٍ السبت الملتقى التفاكري الاول للحزب الاتحادي الديمقراطي بدارفور الكبرى بمشاركة (25) من قيادات الحزب بولايات دارفور الخمس؛ وذلك تحت شعار: (حرية الفرد، ديمقراطية التنظيم، حكم المؤسسة).

ويخاطب مساعد الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي الدكتور حسن عبد القادر هلال ووزيرة الدولة بوزارة الضمان الاجتماعي منى فاروق أمينة المرأة بالحزب؛ يوم غدٍ بمقر الحزب بالفاشر؛ فاتحة أعمال الملتقى الذي سيستمر فعالياته لمدة يومين.

وأكد رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي بالولاية حسن آدم عبدالله؛ اكتمال كافة الترتيبات الفنية والإدارية لانطلاق أعمال الملتقى التفاكري الأول للحزب بولايات دارفور الكبرى. وقال إن الملتقى يجيء في ظل مرحلة دقيقة تمر بها بالبلاد؛ خاصةً بعد إجازة قانون الانتخابات لسنة ٢٠١٨م.

وأوضح بحسب (سونا) – أن الملتقى سيستمر فعالياته لمدة يومين يتم خلالهما مناقشة عدة أوراق عمل حول الوضع السياسي والتنظيمي للحزب بدارفور، رؤية الحزب بولايات دارفور الكبرى حول انتخابات 2020م، بجانب تشكيل رؤية الحزب حول مسودة دستور الحزب علاوةً على مقترحات الحزب لمعالجة الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، ومستقبل الحزب السياسي، وتوقع أن يخرج الملتقى بالعديد من التوصيات والمقترحات التي من شأنها دفع مسيرة العمل الحزبي خلال المرحلة المقبل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)