كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بوكوحرام" يعلن مسؤوليته عن مقتل 118 جنديا في تشاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ولم تكن واضحة في شريط الفيديو المواقع التي أعلن التنظيم الإرهابي استهدافها، إلا أنه سبق أن شن العديد من الهجمات منذ يوليو الماضي استهدفت عسكريين في تشاد ونيجيريا ما أدى الى مقتل عشرات الأشخاص.
وكانت مصادر أمنية متطابقة أفادت أن 44 جندياً على الاقل قتلوا في هجوم شنته هذه المجموعة الإرهابية الأحد الماضي على قاعدة للجيش النيجيري في قاعدة ميتيلي على مقربة من الحدود مع النيجر.
إلا أن جندياً فر من المعارك وقال للوكالة الفرنسية "إن عدد القتلى الفعلي يصل إلى نحو 100 بعد أن هزمنا سريعاً".
وأضاف "حاولنا صد الهجوم لكننا سرعان ما اكتشفنا أن الأمر مستحيل فانسحبنا من مواقعنا".
وأحصت الوكالة الفرنسية منذ يوليو الماضي حصول 17 هجوماً على الأقل استهدفت قواعد عسكرية تقع في المنطقة المحيطة ببحيرة تشاد.
وكان الرئيس النيجيري محمد بخاري وعد خلال حملته الانتخابية عام 2015 باستئصال التنظيم الإرهابي.
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