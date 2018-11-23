كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيادي كردي: لسنا السبب في دخول القوات الأمريكية إلى سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفي القيادي الكردي السوري، صالح مسلم، أن يكون الأكراد هم السبب في دخول القوات الأمريكية إلى الأراضي

السورية.

وقال مسلم، في تصريح خاص لقناة "روسيا اليوم" الليلة، "نحن لم نستدع أحدا إلى سوريا والقوات الأمريكية

جاءت بسبب تصرفات الحكومة السورية".



وأضاف أن القوات الكردية التي تتواجد على الأرض لم تهاجم القوات السورية، مؤكدا أن القوات الكردية كانت

تدافع عن مناطقها من تنظيم "داعش" الإرهابي، موضحا أن "الجانب الكردي ما زال متمسكا باللامركزية في

سوريا وبالديمقراطية أيضا".