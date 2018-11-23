كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الرياحي" يتهم رئيس الوزراء التونسي بمحاولة الانقلاب على الرئيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الأمين العام لحزب نداء تونس سليم الرياحي اتهامات إلى رئيس الوزراء يوسف الشاهد بمحاولة الانقلاب على الرئيس الباجي قايد السبسي. ويتزامن هذا الحديث مع تنفيذ الاتحاد لعام التونسي للشغل، الخميس الماضي، إضرابا عاما في الإدارات والبنوك والبلديات والمشافي والوزارات وجميع المؤسسات الحكومية والخدمية، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية للتونسيين والمطالبة بزيادة مجزية في أجور الموظفين.

وشمل الإضراب أكثر من 650 ألف موظف يتوقع استجابة غالبيتهم لنداء الإضراب الذي وجهه الاتحاد العمالي منذ أكثر من شهر ونصف، بعد فشل جلسة مفاوضات أخيرة جرت يوم الثلاثاء الماضي بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وقيادة اتحاد الشغل برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي، حول مطالب الزيادة في الأجور وتحسين القدرة الشرائية.

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