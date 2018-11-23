كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنقاذ نحو 900 مهاجر قبالة الساحل الجنوبي لإسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن مرفق الإنقاذ البحري الإسباني اليوم الجمعة، إنقاذ ما مجموعه 894 شخصًا من 18 قاربا قبالة الساحل
الجنوبي للبلاد أمس.
وذكر المسؤولون بالمرفق في تغريدة اليوم، أن من بين المهاجرين 44 قاصرا و112 امرأة.
وجرى إنقاذ امرأة حامل من البحر حية ولكنها توفيت في الطريق إلى المستشفى. ولايزال 13 شخصا من الـ56
الذين كانوا بقاربها مفقودين.
وجرت عملية الإنقاذ التي شاركت فيها سفن ومروحيات ليل الخميس/الجمعة في بحر البوران ومضيق جبل طارق.
وانتهى الحال بالأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى المدن الأندلسية ملقة وموتريل وألمرية وكذلك الجيب الإسباني
لمليلية بشمالى افريقيا.
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