كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف العربي يعترض صاروخ باليستي حوثي على مأرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دمرت الدفاعات الجوية للتحالف العربي، صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون، ظهر الجمعة، على مدينة مأرب. وأفادت مصادر محلية لموقع "نيوزيمن"، أن انفجاراً مدوياً هز المدينة ناتج عن اعتراض الباتريوت التابعة لقوات التحالف للصاروخ. وأسقطت قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية السابعة، طائرة مسيرة للحوثيين محملة بقنبلتين كانت في مهمة لاستهداف مواقع محررة في نهم شرق العاصمة صنعاء. وكثفت ميليشيات الحوثيين إطلاق الصواريخ الباليستية على محافظة مأرب، الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية منذ إعلانها، مطلع الأسبوع الجاري، وقف إطلاق صواريخ باليستية باتجاه الأراضي السعودية. ويتزامن إطلاق الصاروخ مع تحركات مكثفة يجريها المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث، للتحضير لجولة جديدة من المشاورات مطلع ديسمبر المقبل في السويد. وكانت ميليشيا الحوثي قد استهدفت مأرب، خلال اليومين الماضيين، بثلاثة صواريخ باليستية دفعة واحدة، وذلك في أعقاب تقدمها بمبادرة لوقف إطلاق الصواريخ، والطائرات بدون طيار.

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