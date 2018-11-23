كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول بحريني: اكتمال الاستعدادات والجاهزية لتأمين الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المنسق العام للانتخابات بوزارة الداخلية البحرينية اليوم الجمعة، اكتمال الاستعدادات والجاهزية لتأمين العملية الانتخابية من كافة نواحيها بما في ذلك تأمين كل المقار الانتخابية، والفحص الأمني لمراكز الاقتراع العامة والفرعية والإشرافية من قبل فريق مختص بالإدارة العامة للدفاع المدني في مجال الحماية والأمن والسلامة.

وفق ما أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أشار المنسق العام في مقابلة مع برنامج (الأمن) الإذاعي الذي تعده وتقدمه الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية بالتعاون مع إذاعة البحرين إلى أنه "تم وضع الخطط الأمنية اللازمة ومراجعتها والتدريب عليها وتنفيذ تمرين عملي لجميع الإدارات المختصة بالعملية الانتخابية، إضافة لتنظيم العديد من الدورات والمحاضرات بالأكاديمية الملكية للشرطة لجميع المشاركين بهذا العرس الانتخابي".

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمرور أن الإدارة استكملت ترتيباتها المرورية لتنظيم الحركة على كل الشوارع الخاصة بالمراكز الانتخابية الفرعية بالمحافظات أو المراكز العامة، ومراقبة الحركة المرورية لتفادي أي تعطيل، وتأمين حركة المشاة أمام مراكز الاقتراع خصوصاً لكبار السن ولذوي الاحتياجات الخاصة.