كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول بحريني: اكتمال الاستعدادات والجاهزية لتأمين الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمرور أن الإدارة استكملت ترتيباتها المرورية لتنظيم الحركة على كل الشوارع الخاصة بالمراكز الانتخابية الفرعية بالمحافظات أو المراكز العامة، ومراقبة الحركة المرورية لتفادي أي تعطيل، وتأمين حركة المشاة أمام مراكز الاقتراع خصوصاً لكبار السن ولذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي سياق متصل، أشار مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية إلى أن المديرية، استكملت استعداداتها لضمان سير العملية الانتخابية، حيث عقدت العديد من الاجتماعات بين فريق التنسيق بالمديرية مع المعنيين بوزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية، كما تم عقد عدد من الورش للضباط والأفراد التابعين للمديرية لتأمين العملية الانتخابية، وترتيب دوريات أمنية راكبة وراجلة في مختلف المناطق لضمان انسياب العملية الانتخابية دون عوائق ومخالفات.
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