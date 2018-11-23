لقجع يجتمع بلاعبي الرجاء ويحفزهم للتتويج بلقب الـ”كاف” – صور

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قام فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عشية اليوم الجمعة، بزيارة لبعثة فريق الرجاء البيضاوي، في إقامتها بإحدى فنادق مدينة بوزنيفة، وذلك قبل حوالي 48 ساعة من ذهاب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والذي سيجمعه بفريق فيتا كلوب الكونغولي، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
ووجه لقجع، خطابا تحفيزيا للاعبين من أجل حثهم على بدل كل ما في وسعهم، لإدخال هذه الكأس لخزينة النادي الغنية بالألقاب، وكذا خزينة كرة القدم المغربية، وإبقاء الأندية المغربية في “بوديوم” التتويج القاري، للسنة الثانية على التوالي، بعد إنجاز الوداد البيضاوي العام الماضي.
ويسعى الرجاء البيضاوي، مساء بعد غد الأحد، إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، تسهل عليه مأمورية العودة في “كينشاسا”، وذلك من أجل رفع كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه.
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