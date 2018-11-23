أثارت ضجة في أروبا.. تسريبات جديدة تتهم راموس بتعاطي المنشطات

أثارت تسريبات جديدة نشرها موقع “فوتبول ليكس” اليوم الجمعة، ضجة كبيرة في أوروبا، بعد أن اتهمت نجم وقائد فريق ريال مدريد والمنتخب الإسباني لكرة القدم، سيرجيو راموس، بانتهاك قوانين المنشطات في مناسبتين إثنتين وتعاطيه لمواد منشطة محظورة دوليا.

وحسب التسريبات ذاتها، فإن نتائج فحص المنشطات التي خضع لها اللاعب، بعد نهائي عصبة الأبطال الأوروبية سنة 2017، بكارديف، كان إيجابيا واثبت تعاطي اللاعب لمادة “ديكساميثازون”، المحظورة من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وأكدت التسريبات ذاتها، أن اللاعب خرق قانون المنشطات أيضا، في مباراة “ملقا” في منافسات الدوري الإسباني الموسم الماضي، بعد أن توجه إلى المرحاض مباشرة بعد نهاية المباراة، وقبل خضوعه للفحص، وهو الأمر الذي يعتبر خرقا لقواعد مكافحة المنشطات.