قنصلية فرنسا بالرباط تخبر المغاربة بالإجراءات الجديدة للحصول على التأشيرة

قالت القنصلية العامة لفرنسا بالرباط، اليوم الجمعة، إنها اعتمدت إجراءا جديدا للحصول على تأشيرة الدخول إلى فرنسا سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح دجنبر المقبل.

وأوضحت القنصلية أن الإجراء الجديد، يأتي في إطار “دينامية التحديث الحتمية الرامية إلى تيسير طلبات العموم وتحسين معالجة الطلبات، سواء بالمغرب أو خارجه”.

وأفاد المصدر بأنه تم إحداث ثلاثة تغييرات، حيث سيتعين على العموم تقديم طلباتهم على الموقع الإلكتروني الرسمي لطلب التأشيرة، ويتم ملء استمارة الطلب مباشرة.

كما سيشهد إجراء أخذ الموعد بدوره تغييرا، وأوضح المصدر، أنه سيكون كافيا بالنسبة لطالب التأشيرة نقر رابط من أجل ولوج موقع “TLScontact” وحجز موعد من خلاله، ولم يعد من الممكن تحديد هذه المواعيد عن طريق الاتصال بمركز الاتصال.

ويتعلق التغيير الثالث، بالدفع المسبق لخدمات “تي إل إس كونتاكت” التي أضحى بوسع العموم دفعها لدى أي من وكالات “وفاكاش”، شريطة أن يتوفر لديه رقم ملف التأشيرة، وذلك في أجل لا يتجاوز 72 ساعة بعد الحصول فعليا على موعد.

وقالت القنصلية العامة، إن اعتماد الأداء المسبق، يأتي بهدف تمكين المسؤولين من ضبط تدفق الطلبات والحد من حالات “عدم الحضور”، في إحالة على الأفراد الذين يقومون بأخذ موعد دون الوفاء به، ما يتسبب “في وقع عكسي يتمثل في ملء جداول المواعيد بكيفية غير واقعية”، وتمديد آجال معالجة الملفات.