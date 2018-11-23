تعيين بنسعلي مديراً للدورة الثانية للجائزة الوطنية للصحافيين الشباب

تم اليوم الجمعة، تعيين الإعلامي والمنتج محجوب بنسيعلي مُعد ومُقدم مجموعة من البرامج على القنوات المغربية، مديراً للدورة الثانية للجائزة الوطنية للصحافيين الشباب، الذي تنظمه وزارة الثقافة والإتصال، بشراكة مع رابطة النبراس للإعلام والثقافة، حيث خولت له مهمة التنسيق وإعداد البرنامج العام للدورة الثانية، بمعية إدارة الجائزة الوطنية.

وتهدف هذه المسابقة الوطنية إلى تسليط الضوء على المقالات والتحقيقات والروبورتاجات التي تفوقت في معالجتها وتحليليها لمختلف القضايا السياسية والإجتماعية، بالإضافة إلى الإشادة بالمجهودات المبذولة من الصحافيين الشباب وتحفيزهم على الإنخراط أكثر من أجل تطوير الإعلام على المستوى الوطني.

وتجدر الإشارة إلى أن الدورة الأولى التي إحتضنت فعالياتها مدينة أكادير والتي استقبلت أزيد من 80 مترشحا، تميزت بتنوع المواضيع والمحاور، توجت بالاستقبال الرسمي للسيد محمد الأعرج وزير الثقافة و الإتصال لأعضاء رابطة نبراس الشباب للإعلام والثقافة والمتوجين بجوائز الدورة، والذي أشاد بدوره الى مساهمة الشباب الصحافيين في الإنخراط التام في المسار التنموي للمنظومة الإعلامية وتجسيد مضامين دستور المملكة الذي يشجع مشاركة الشباب في مختلف المجالات الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والسياسية.

هذا، وأكدت إدارة الجائزة الوطنية للصحافيين الشباب أنها ستعلن خلال الأيام القادمة على برنامج فعاليات الدورة الثانية من المهرجان الذي تحتضنه مدينة أكادير والذي يضم لجنة التحكيم التي يرأسها محمد مماد المدير المركزي للقنوات الأمازيغية وثلة من الصحافة والإعلام وباحثين وجامعيين.