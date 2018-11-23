يركا: التماس قضائي للمطالبة بإعادة الانتخابات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدم مرشح الرئاسة في بلدة يركا، حاتم عطا الله، التماسًا للمحكمة الإدارية في مدينة حيفا، لكي تتسنّى له معاينة البروتوكولات وسجلات الناخبين الناقصة، والاطلاع على مغلفات التصويت الصفراء، ومن ثم إعادة الانتخابات.

وبحسب ادعاء المحاميين عماد وجلال دكور اللذين قدّما الالتماس، فإن مواد الانتخابات لم تصل إلى مخازن وزارة الداخلية أو لمكان آمن، وأن مواد الاقتراع وجدت مبعثرة في حاويات القمامة في يركا.

وبناء عليه، يطالب المحاميان بإلغاء نتائج الانتخابات وإعادتها بطريقة سليمة ونزيهة.

وفي هذا السّياق، قال المحامي عماد دكوّر في حديث لـ"عرب 48"، إننا "طلبنا من خلال الالتماس المحكمة الإدارية في حيفا، إصدار أوامر لمأمور الانتخابات لكي يتسنى معاينة وعد المغلفات الصفراء للرئاسة في الصناديق، بحيث أن بعض الصناديق كانت تحوي مغلفات أكثر من عدد الناخبين، بالإضافة إلى اختفاء مغلفات أخرى ولم يتم فرزها مثل الناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنه وجد داخل أحد الصناديق مغلف تصويت يتبع لانتخابات 2013 وكذلك وجود مغلفات بلون مختلف عن المعتاد عليه".

وأضاف "نحن نطالب بمعاينة البروتوكولات وسجلات الناخبين بعدما فشل مأمور الانتخابات هناك في تأدية مهامه والمحافظة على نزاهة الانتخابات، سيما وأنه لم يقم بوضع مواد الانتخابات الحساسة في مكان آمن أو مخازن وزارة الداخلية والإثبات على ذلك العثور على مغلفات تصويت في حاويات قمامة قرب إحدى المدارس".

وتابع أن "المحكمة حددت جلسة للنظر في الالتماس المقدم يوم الثلاثاء المقبل الساعة الثانية ظهرا".

وختم دكور بالقول "نحن نؤمن بطلبنا وكلنا أمل بأن توافق المحكمة على طلباتنا وإعادة الانتخابات مجددا، وفي حال عدم ذلك فإن الطريق سيكون مفتوحا أمامنا لتقديم استئناف للمحكمة العليا".