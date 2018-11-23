شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا تفجير باكستان إلى 32 قتيلاً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع اليوم الجمعة، في سوق بمنطقة أوركزاي شمال غرب باكستان إلى 32 قتيلاً وأكثر من 30 مصاباً وفقاً لما أكدت السلطات الباكستانية.

وأوضحت مصادر طبية باكستانية أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات في مدينة كوهات القريبة، مشيرة إلى أن بين الجرحى حالات حرجة جداً.

من جانبها أوضحت الشرطة الباكستانية أن الانفجار تم تنفيذه بعبوة ناسفة تزن 8 كيلوجرامات زرعها مجهولون في دراجة نارية، وتم تفجيرها بالتحكم عن بُعد عندما كان السوق مكتظاً بالحركة.

وأدان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وزعماء الأحزاب السياسية وكبار المسؤولين الانفجار في أوركزاي وعدوه عملاً إرهابياً جبان.

ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسئولية، في حين الخليج 365 أجهزة الأمن التحقيق للبحث عن المسلحين الذين نفذوا الانفجار.