شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان ترفع مستوى تأمين السفارات والان نبدء بالتفاصيل
بعد استهداف القنصلية الصينية
وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية نقلاً عن مصادر وزارة الداخلية في إسلام آباد أن هذا القرار جاء بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف صباح اليوم القنصلية العامة الصينية في مدينة كراتشي.
وأضافت أن وزارة الداخلية أمرت قوات الأمن بإجراء عمليات تمشيط أمني حول السفارات في العاصمة الفيدرالية إسلام آباد والقنصليات في عواصم الأقاليم، وتعزيز الإجراءات الأمنية حول المصالح الأجنبية في جميع أنحاء باكستان.
من جهة أخرى قالت الشرطة الباكستانية إنها تواصل التحقيق للكشف عن هوية المسلحين الثلاثة الذين حاولوا اقتحام القنصلية الصينية في كراتشي وقتلوا خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة.
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