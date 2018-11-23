انت الان تتابع التعليم: جدول امتحانات «أولى ثانوي» المتداول «مزور» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أمينة محمود ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٢٠ م
أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، اليوم الجمعة، أن جدول امتحان الصف الأول الثانوي، المنتشر على عدد من المواقع الإخبارية وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي "مزور وليس حقيقى". وأوضح "حجازي"، في بيان رسمي، أنه لم يصدر جدول من قطاع التعليم العام في هذا الشأن. واهابت الوزارة بأولياء الأمور بعدم الإنسياق وراء الأخبار الكاذبة وتحري الدقة وذلك لمصلحة الطلاب والعملية التعليمية.
كانت مواقع إلكترونية، نشرت جدول الامتحانات الأول للصف الأول الثانوي بالنظام التراكمي الجديد، والمقرر أن تبدأ السبت 29 ديسمبر وتستمر حتى الخميس 10 يناير المقبل، ونقلت عن الإدارة المركزية للتعليم الثانوي جدول الامتحانات، وخصصت 100 دقيقة للإجابة على امتحان اللغة العربية، و40 دقيقة للتربية الدينية،
كانت مواقع إلكترونية، نشرت جدول الامتحانات الأول للصف الأول الثانوي بالنظام التراكمي الجديد، والمقرر أن تبدأ السبت 29 ديسمبر وتستمر حتى الخميس 10 يناير المقبل، ونقلت عن الإدارة المركزية للتعليم الثانوي جدول الامتحانات، وخصصت 100 دقيقة للإجابة على امتحان اللغة العربية، و40 دقيقة للتربية الدينية، و80 دقيقة للغة الأجنبية الأولي، و60 دقيقة للغة الأجنبية الثانية، و80 دقيقة للرياضيات، فيما تم تخصيص 40 دقيقة لكل امتحان بمواد الحاسب الآلي والتربية الوطنية والجغرافيا والتاريخ والفيزياء والكيمياء والأحياء والفلسفة.
أمس، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم توزيع أجهزة التابلت على المدارس في 3 محافظات خلال ساعات، مؤكدا أن الامتحانات في المدارس التي تسلمت أجهزة التابلت ستكون إلكترونية.
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