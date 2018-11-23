انت الان تتابع جثمان «صيدلي السعودية» يصل مصر..والخارجية تعزي أسرته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٠٠ م

قال السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أن القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بجدة تواصل متابعة سير التحقيقات الخاصة بقضية المواطن المصري "أحمد طه المنخلى" الذي توفي إثر حادث اعتداء بمدينة جازان السعودية. وأشار "هاشم"، إلى أنه كان في استقبال الجثة لدى وصولها مطار القاهرة الدولي، ممثلو وزارة الخارجية والجهات المعنية بالدولة، حيث تم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة وتسليم الجثمان إلى ذويه.

وأكد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية بالقضية، أن قنصلية مصر بجدة تتابع "الإجراءات الخاصة بمستحقات الفقيد بالتنسيق مع السلطات السعودية، هذا، وتتقدم وزارة الخارجية بخالص العزاء لأسرة الفقيد راجين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته"، حسب بيان الوزارة.الأسبوع الماضي، تحدثت السفيرة نبيلة