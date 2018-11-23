انت الان تتابع فنانات «خطافين رجالة».. ياسمين عبد العزيز آخر ضحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - كثير من الفنانات اتُهمن بخطف أزواج زميلاتهن، وأخريات، لكن من وجهة نظرهن، فهن لم يرتكبن أي خطأ، وفي النهاية الزواج كما يقول المثل: "قسمة ونصيب".

تحرير:عبد الفتاح العجمي ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٠٠ م

من الثابت في مجتمعاتنا الشرقية أن تستمر العلاقة الزوجية لسنوات عديدة، تنتهي في الغالب بوفاة أحد الزوجين، إلا أن الوضع فنيًا يبدو مختلفًا، وفي الوقت التي تكون فيه بعض الزيجات الفنية ناجحة ومستمرة، فإن حالات الطلاق أكثر بكثير، ولا تنتهي في الغالب قصص الحب التي يعيشها النجوم نهايات سعيدة، وبحكم كون أصحاب تلك الحالات مشاهير، فإن الكواليس تظل لبعض الوقت على ألسنة الجمهور، وخاصة إذا ما كانت فنانة أخرى كلمة السر في الانفصال، كأن تُتهم إحداهن بإنها من وراء حدوث الطلاق، وأعاد للأذهان تلك الوقائع خبر انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز عن زوجها محمد حلاوة.

ريهام حجاج وياسمين عبد العزيز منذ إعلان الفنانة ياسمين عبد العزيز، خبر طلاقها عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وتُثار العديد من التكهنات حول أسباب الانفصال، خاصةً وأن زواجهما دام 17 عامًا، أنجبا خلالهما طفلين هما "ياسمين وسيف"، ومن بينها تقارير صحفية منسوبة المصادر إلى فريق عمل مسلسل "كارمن" بطولة الفنانة

ريهام حجاج وياسمين عبد العزيز منذ إعلان الفنانة ياسمين عبد العزيز، خبر طلاقها عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وتُثار العديد من التكهنات حول أسباب الانفصال، خاصةً وأن زواجهما دام 17 عامًا، أنجبا خلالهما طفلين هما "ياسمين وسيف"، ومن بينها تقارير صحفية منسوبة المصادر إلى فريق عمل مسلسل "كارمن" بطولة الفنانة الشابة ريهام حجاج، والتي تُشير إلى زواجها سرًّا منذ أسبوع من محمد حلاوة، زوج ياسمين، ما تسبب في انفصالهما. ووفقًا للتقارير الصحفية، أن حلاوة بادر بالمشاركة في إنتاج مسلسل "كارمن"، ليصبح أول بطولة مطلقة لريهام حجاج، كما قدّم لها مهرًا عبارة عن فيلا فاخرة، وفور علم ياسمين طلبت منه الانفصال، فيما يمتنع كل الأطراف حتى الآن عن التعليق على القصة برمّتها، فضلًا عن أن بيان إعلان ياسمين الانفصال جاء مقتضبًا للغاية. القصة تلك دعت إلى الأذهان قصص مشابهة لفنانات اتُهمن بخطف أزواج أخريات:- دينا الشربيني وعمرو دياب شائعات لاحقت الفنانة دينا الشربيني على مدار عامين حول علاقتها بالمطرب عمرو دياب، ورغم عدم تأكيدهما هذه العلاقة حتى الآن إلا أنها بدت واضحة تمامًا بعد صعودها معه على مسرحه مؤخرًا وتقديمها لجمهوره، وهو ما مجعلها محط اتهامات بأنها وراء إنهاء علاقته بزوجته السعودية زينة عاشور. ريم البارودي وسمية الخشاب ريم البارودي وسمية الخشاب كانت آخر تلك الحالات، انفصال الفنان أحمد سعد عن الفنانة ريم البارودي التي تزوج بها سرًا كما أعلنت في الكثير من البرامج التليفزيونية، ليتزوج بعد سلسلة طويلة من النفي، من زميلتهما الفنانة سمية الخشاب في أكتوبر 2017. روبي وسامح عبد العزيز بعد علاقة صداقة تحولت إلى حب مدتها 5 سنوات، تزوجت الفنانة روبي، من المخرج سامح عبد العزيز، في سبتمبر 2014، وعلى الفور طلق الأخير زوجته المذيعة داليا فرج، أم بناته الثلاثة، بعد زواج استمر لأكثر من 10 أعوام، ليتهم البعض روبي بخطف سامح من زوجته، وتسببها في تدمير أسرته، ولكن روبي لم تستقر حياتها مع عبد العزيز، وانفصلا. ريهام أيمن ومنة حسين فهمي واتُهمت الفنانة ريهام أيمن بخطفها زوجها الممثل شريف رمزي من صديقتها منة حسين فهمي والتي انتقمت من طليقها هي الأخرى، بالزواج من طليق شقيقته الممثل أحمد فهمي، وانتهى زواجهما أيضًا بداية العام الجاري. سامية جمال وصباح تزوجت الفنانة صباح من الفنان رشدي أباظة، أثناء زواجه من الفنانة سامية جمال، حيث كان أباظة وصباح في لبنان لتصوير أحد الأفلام ليتزوجها بها بعدما أخبرها بأنه انفصل عن سامية، لتكتشف صباح حقيقة الأمر بعد زواجها منه. شريهان وإسعاد يونس تزوجت الفنانة شريهان من علاء الخواجة زوج الفنانة إسعاد يونس والتي كانت تجمعها علاقة صداقة قوية بها، حيث تم الزواج سرا خوفا على مشاعر إسعاد ولكن افتضح الأمر عقب إنجاب شريهان لتصفها بخطافة الرجالة. هدى رمزي وميرفت أمين انفصلت الفنانة هدى رمزي عن رجل الأعمال مصطفى البليدي الذي تزوجت منه 3 مرات في عام واحد، ليتعرف على الفنانة ميرفت أمين عن طريق إحدى صديقاتها ليتزوج منها ولكنه طلقها أيضًا. ميرفت أمين ولقاء سويدان انفصل الفنان حسين فهمي عن الفنانة ميرفت أمين ليرتبط بعد فترة من الفنان لقاء سويدان والتي انفصل عنها هي الأخرى. شادية وعماد حمدي انفصل عن زوجته فتحية شريف وتزوج من الفنانة شادية رغم أنها كانت تصغره بعشرين عاما ولكن الغيرة دخلت بينهما وتسببت في انفصالهما. وليس ذلك مقتصرًا على فنانينا فقط، وفي الخارج اتُهمت كثير من الفنانات بذلك، وأشهرهن أنجلينا جولي التي انفصل براد بيت من أجلها عن زوجته جينيفر أنيستون.

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