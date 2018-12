بعد رحيله من الأهلي.. هكذا ودّع كارتيرون الجماهير

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد سعيد ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٤٤ م

ودع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، جماهير فريقه، عقب إقالته من جانب إدارة المارد الأحمر، بعد توديع بطولة كأس زايد للأندية الأبطال. وكتب كارتيرون عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر: "أيها المشجعين من الصعب بالنسبة لي التعبير عن مدى حبي لكم، كنت أعيش حلمًا تحول معكم لحقيقة". وتابع: "سامحوني لعدم حصولي على اللقب، أتمنى لكم الأفضل في المستقبل". جدير بالذكر أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرر مساء أمس الخميس إقالة كارتيرون وليندمان وتعيين محمد يوسف مدربًا للفريق بشكل مؤقت.

كارتيرون خسر لقب دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي على يد الترجي التونسي في المباراة النهائية (4-3) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، كما ودّع بطولة كأس زايد من أمام الوصل الإماراتي بعد انتهاء مجموع المباراتين (3-3). كان كارتيرون قد تولى قيادة الأهلي في يونيو الماضي بدلاً من حسام البدري والذي رحل عقب الخسارة

كان كارتيرون قد تولى قيادة الأهلي في يونيو الماضي بدلاً من حسام البدري والذي رحل عقب الخسارة من كامبالا سيتي الأوغندي 2-صفر بدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

Dear fans , my friends, hard for me tonight to tell you how much I love you , from deep down my heart , I have been living a dream that came true with you , forgive me for not getting you the cup , I wish you all the best , yalla ahly !!!!???

