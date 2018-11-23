انت الان تتابع مخرج «غداء العيد»: تكلفة الفيلم أقل من 100 ألف دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٣٠ م

عُرض الفيلم اللبناني "غداء العيد" على المسرح الصغير، اليوم، في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعون، وأعقبه ندوة مع مخرج الفيلم لوسيان بورجيلي الذي أكد أن العمل خلا من الارتجال وانه لم يسمح لهم بوضع اي جمل خارج اطار السيناريو المتفق عليه، ما عدا طفلة واحدة ترك لها الحرية في بعض الحركات العفوية. "بورجيلي" المشارك في إنتاج الفيلم، قال إنه تكلف اقل من 100 الف دولار، مشيرا إلى أن اشتراكه في الإنتاج كان لأجل الحصول على حريته في خروج الفيلم بالشكل الذي يريده. وأوضح أنه كان يخشى من الرقابة التي منعت مسرحيتين له من قبل.

غداء العيد" فيلم لبناني، ناطق باللغة العربية، مدته 91 دقيقة، سيناريو لوسيان بورجيلي، تصوير أحمد الطرابلسي، مونتاج لوسيان بورجيلي، بطولة فرح شاعر، سميرة سركيس، نديم أبو سمرة، ليتيثيا سمعان، جان بول الحاج، إنتاج فرح شاعر ولوسيان بورجيلي، إخراج لوسيان بورجيلي.يذكر ان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو