انت الان تتابع 5 نصائح من «المرور» للسائقين بخصوص الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:يونس محمد ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٤١ م

قالت الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم الجمعة، إن هناك كثافات مرورية على الطريق الدائري، بسبب تجمعات المياه وهطول الأمطار، وتم إخطار محافظة القاهرة وهيئة الصرف الصحي لإرسال سيارات شفط المياه من أعلى الأوتوستراد حتى المنيب. وأضافت الإدارة فى بيان لها، أن هناك تشديدا على التواجد المروري المكثف، لسحب الكثافات المرورية الناتجة عن الأمطار، مناشدة قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم، والإبلاغ الفورى حين وجود أعطال على أرقام الاستغاثة.

وقدمت الإدارة العامة للمرور، بعض الإرشادات للقيادة الآمنة فى الظروف الخاصة "الأمطار": 1- السير بسرعة منخفضة نظرا لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة نتيجة مياه المطر. 2-التحكم فى عجلة القيادة جيدا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية. 3-مضاعفة



وقدمت الإدارة العامة للمرور، بعض الإرشادات للقيادة الآمنة فى الظروف الخاصة "الأمطار":

1- السير بسرعة منخفضة نظرا لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة نتيجة مياه المطر.

2-التحكم فى عجلة القيادة جيدا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

3-مضاعفة مسافة الأمان بين سياراتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

4- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه.

5- عند وجود أعطال أو لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000

