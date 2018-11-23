انت الان تتابع 9 قتلى في هجوم على مركز شرطة بليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٤٠ م

ذكرت فضائية "روسيا اليوم"، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن 9 أشخاص قتلوا في هجوم شنه مسلحون، يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم "داعش"، على مركز شرطة مدينة "تازربو" جنوب شرقي ليبيا. ونقلت القناة عن مراسلها، إن مجموعة مسلحة قامت باقتحام مركز شرطة مدينة "تازربو"، واحتجزت آمر المركز وبعض من عناصر الشرطة. ? وأكدت حدوث اشتباكات بين المسلحين والقوات الأمنية التي طوقت المركز، مشيرة إلى وجود أنباء عن وقوع قتلى وجرحى في الاشتباكات.

وذكر شهود عيان أن العناصر التي نفذت الهجوم استخدمت المحتجزين "دروعا بشرية".وتضاربت الانباء حول اختطاف الجماعات الإرهابية لعميد بلدية مدينة تازبو.ونقل موقع "أخبار ليبيا"، تصريحات الناشط المدني اخريصي قشيش في مداخلة مع قناة "218"، إن العناصر الإرهابية هاجمت بداية منزل مدير مديرية أمن المدينة، ثم بدأ الهجوم