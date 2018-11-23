الان تتابع لأول مرة.. عمال يقاضون الشركة المسئولة عن بناء ملاعب المونديال في قطر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، إن 6 عمال سابقين في منشآت كأس العالم بقطر ومنظمات حقوقية، بدأوا اليوم في أعمال مقاضاة ضد شركة “فينسي” المسئولة عن بناء ملاعب كأس العالم قطر 2022.

الصحيفة ذكرت أن منظمة “شيربا” المدافعة عن ضحايا الجرائم الاقتصادية إضافة إلى العمال ويحملون جنسيتي الهند ونيبال، أقاموا دعوى قضائية ضد الشركة، وتعد هذه هي الأولى التي يشارك فيها عمال لدى الدوحة في رفع دعوى قضائية ضد الشركة.

و”فينسي” هي شركة فرنسية دخلت في شراكة مع شركة الديار القطرية للاستثمار التي يرأسها عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس وزراء قطر، لتأسيس شركة “الديار القطرية وفينسي للبناء” وذلك للقيام بأعمال البناء والتطوير في إطار استعدادات قطر لاستضافة مونديال 2022.

“لوموند” تحدثت عن الظروف القاسية التي يتعرض لها العمال في الدوحة، بدءا من الراتب البخس حيث يحصل العامل على أقل من 4% من متوسط راتب المواطن القطري ويعملون لمدة 11 ساعة يوميا تحت أشعة الشمس في فصل الصيف، فضلا عن مصادرة جوازات سفرهم لتقييد حريتهم.

وقالت المنظمة الحقوقية إن العمال أصيبوا بأمراض عدة نتيجة الأكل الفاسد وأصيب آخرون بأمراض في القلب بسبب الغازات والانبعاثات الموجودة في مواقع البناء، مشيرة إلى أن العديد من العمال كانوا يسقطون في فصل الصيف نتيجو درجة الحرارة العالية.