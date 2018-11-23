الان تتابع “بي بي سي” تخلع ثوب العدالة وتنتفض للدفاع عن الجاسوس البريطاني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

يبدو أن الأمر يكون مختلفا لدى هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عندما يتعلق بالمصالح الأوروبية أو مصلحة بريطانيا، لكن تفتح الصحيفة الباب على مصراعيه لمهاجمة دول الخليج بتقارير موجهة، مثلما حدث مؤخرا في قضية الجاسوس البريطاني في الإمارات، رغم أن الأمر في يد أجهزة التحقيق القانونية، لكن الصحيفة تضغط في مثال واضح لخرق القانون والتملص من أجل أجندات صاغتها مسبقا.

في نهاية العام 2015، غرست الصحف الأوروبية، ومنها بي بي سي، رقبتها في الرمال وتملصت من اعتذار رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير عن غزو بلاده العراق والإطاحة بالرئيس السابق صدام حسين.

وقال بلير، في مقابلة صحفية شهيرة نقلتها سي إن إن، إنه ارتكب خطأ عندما قرر برفقة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش غزو العراق عام 2003، وذلك في أول اعتذار عن الحرب منذ 12 عاماً، خلال مقابلة تلفزيونية.

وأقر بلير لأول مرة أيضا بأن الحرب الأمريكية البريطانية على العراق كانت واحدة من أسباب ظهور تنظيم “داعش” الإرهابي.

وردا على سؤال بلير “هل كانت حرب العراق خطأ؟”، فأجاب: “أنا أعتذر لحقيقة أن المعلومات الاستخبارية التي تلقيناها كانت خطأ، كما أعتذر أيضاً بسبب بعض الأخطاء في التخطيط، وكذلك الخطأ في تقدير ما الذي سيحصل بعد الإطاحة بالنظام العراقي”.

ورداً على سؤال هل كانت الحرب على العراق “سبباً رئيساً” في ظهور وصعود تنظيم داعش قال بلير: “أعتقد بأن هناك بعض الحقيقة في ذلك”، في إشارة منه إلى أن الحرب هي أحد أسباب صعود تنظيم الدولة.

وتابع بلير بالقول: “بالطبع لا أحد يستطيع أن يقول بأن أولئك الذين أطاحوا بصدام في العام 2003 لا يتحملون أي مسؤولية عن الوضع الراهن اليوم في العام 2015”.

لم تكن واقعة توني بلير وحدها هي من غضت الصحف البريطانية الطرف عن تناولها، ففي 2010 اعتقلت بريطانيا جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس بعدما نشر لقطات تصدرت عناوين صحف العالم، تُظهر جنودا أمريكيين يقتلون بالرصاص 18 مدنيا من مروحية في العراق، وبرقيات دبلوماسية تشير إلى أن السلطات البريطانية خشيت على مصالحها الاقتصادية في ليبيا في حال مات عبد الباسط المقرحي في سجنه باسكتلندا.

وتكشف الوثائق الدبلوماسية الأمريكية عن تأييد الحكومة البريطانية للإفراج السريع عن المقرحي، المدان في حادث لوكربي.

وفي سبتمبر 2014 شكا أسانج، المحتجز في سفارة الإكوادور ببريطانيا، إلى الأمم المتحدة أنه “محتجز تعسفيا” لأنه لا يمكنه المغادرة دون أن يعتقل، وأصدرت اللجنة الأممية قرارا لصالح أسانج في فبراير عام 2016، وقالت إنه “اعتقل تعسفيا”، وأن له الحق في التحرك بحرية وفي الحصول على تعويض بسبب “حرمانه من الحرية”.

حتى الآن يخوض أسانج معركة قضائية مريرة منذ اعتقاله في لندن، ووضعه تحت الإقامة الجبرية دون توجيه تهمة له، وقال أسانج إن هناك دوافع سياسية تقف وراء اتهامه، وإنها جزء من حملة تشويه ضده وضد موقعه الذي يهتم بالكشف عن الأسرار، وتقدم أسانج بشكوى إلى لجنة ليفسون البريطانية التي تنظر في المعايير الصحفية، وقال إنه واجه “تغطية إعلامية غير دقيقة وسلبية على نطاق واسع”.

وثائق ويكليكس كشفت الوجه الآخر لبريطانيا وصفقات قطر وغيرها. فضحت قناة الجزيرة الإخبارية بما يدل على أنها وسيلة للمساومة في السياسة الخارجية، وقالت وثيقة منها إن رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني قد عرض على الرئيس المصري حسني مبارك التخفيف من حدة انتقادات الجزيرة لمصر، مقابل أن تعدل الأخيرة من موقفها إزاء المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية، ناهيك عن عدد الوثائق الأخرى التي تفضح ممارسات الدولة القطرية في رعاية وتمويل الإرهاب والصفقات الحرام.

ناهيك عن الوثائق التي تكشف رشاوى الدوحة للغرب لتدمير العرب، ودعم تميم داعش ماليا ولوجستيا ومنح زوج كلينتون هدية بقيمة مليون دولار، وقصة الـ3 آلاف دولار للضيف الإخواني على الجزيرة للتحريض ضد مصر.

وكشفت وثيقة حملت رقم 432 بتاريخ الأول من يوليو 2009، عن اللقاء الذى استغرق 50 دقيقة بين الشيخ حمد بن جاسم وقناة “الجزيرة”، الذى أسهب فيه بن جاسم عن السياسة الخارجية القطرية، حيث قالت الوثيقة إن “وزير الخارجية القطرى الشيخ جاسم وعدد من المسئولين الإسرائيليين والأمريكيين، أكدوا أنه بمجرد خروج المصريين إلى الشارع فإنه سيكلف قناة الجزيرة ببث كل ما يذكى إشعال الفتنة فى الشارع، ليس فقط بين المصريين والنظام ولكن بين المصريين بعضهم البعض”.

هذه الوقائع تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الصحف البريطانية تتحرك وفق مصالح وأجندات محددة، وأن مصالحا وخاصة بي بي سي الآن هي التحرك ضد الدول العربية، في هجمة منظمة بإنتاج تقارير تضر باستقرار الدول العربية، فوفقا لخبراء إعلام الأمر هنا لا يتعلق بالمهنية بالنسبة لبي بي سي إذا ارتبط الأمر بمصالح بريطانيا.