شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار يواصل مشاركته لقاءات قيادات الحزب الشيوعى الصينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حزب المصريين الأحرار، إنه فى إطار مشاركة الحزب أعمال الدورة الثانية لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعى الصينى وأحزاب الدول العربية بدعوة رسمية للحزب، حضر أميـر يوسف عضو المكتب السياسى للحزب، اليوم الجمعة، أعمال الجلسة الترويجية لقصص الحزب الشيوعى الصينى – تجربة مقاطعة تشجيانج فى تطبيق أفكار ’"شى جينبينغ‘" للاشتراكية ذات الخصائص الصينية للعصر الحديث.

وأضاف الحزب فى بيان له، أن ذلك جاء فى حضور سونغ تاو وزير دائرة العلاقات الخارجية، وكافة ممثلى الوفود العربية والأجنبية، وتخلل اللقاء كلمة لوزير دائرة العلاقات الخارجية للحزب الشيوعى الحاكم، والنائب محمود السيد الشريف وكيل اول مجلس النواب، وأحد قيادات أحزاب دولة نيوزيلندا.

وقال أمير يوسف، أن الجلسة شملت عرضًا توضيحى للأفكار واستراتيجية الصين التى وضعتها على طريق التنمية والتطوير فى العصر الحديث بافكار "جينبينغ" لتحقيق الاشتراكية وفق الخصائص الصينية.

وأوضح عضو المكتب السياسى بالمصريين الأحرار، أن الوفود التقوا مع لى جون نائب وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية بالحزب الشيوعى الصينى وسط ترحيب بالزيارة والمشاركة واستضافة على مأدبة غداء للحضور.

وأشار "يوسف" إلى أن نائب وزير دائرة العلاقات الخارجية الصينى ابدئ اهتمام الدولة بالتواصل والتعاون المشترك مع البلدان العربية فى إطار انفتاح الصين على العالم.

ولفت إلى أن برنامج اليوم تخلل زيارة لمقر شركة على بابا وعرضا تفصيلى عن الخدمات التى تقدمها الشركة وعدم اقتصارها على التسويق فحسب بينما تقوم بعدة خدمات للدولة الصينية وشعبها، وتلاها زيارة للحى السكنى منطقة تشهد تطورًا ملحوظ للتعاملات والخدمات وفق نظم تكنولوجية متطورة.

وأعرب عضو المكتب السياسى للمصريين الأحرار عن خالص شكره وامتنانه لحسن الاستقبال والضيافة والترحيب من قبل كافة قيادات الحزب الشيوعى الصينى الحاكم.