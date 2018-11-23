"الأرصاد" تكشف موعد ذروة الأمطار.. وتوجه نصائح للصيادين والسائقين

كتبت- مي مدحت

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، التي بدأت أمس على السواحل الشمالية، وتمتد على الوجه البحري والقاهرة، وشمال الصعيد وحلايب وشالتين.

وأضاف "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الجمعة، أن هناك أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية، تصل لحد السيول على سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتابع: "أن ذروة الأمطار تسقط اليوم وغدًا، وتتنقل من مكان لآخر، ويجب على المواطنين أن يرتدوا ملابس شتوية.

ونصح "عبد العال"، الصيادين بعدم نزول...