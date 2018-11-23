مسؤول عراقي: 7 قتلى جراء فيضانات شمال بغداد

أعلن قائمقام قضاء الشرقاط في ​محافظة صلاح الدين​ علي دودح عن مقتل 4 أطفال و3 نساء اليوم جراء ​السيول​ و​الفيضانات​ بفعل ​الأمطار​ الغزيرة شمال ​بغداد​، والتي أسفرت أيضا عن تضرر آلاف المنازل.

ولفت إلى وجود 3 مواطنين آخرين في عداد المفقودين، مشيراً إلى أن السيول أدت أيضا إلى غرق 3 آلاف منزل في قرى محيطة ونزوح عدد كبير من العائلات.

وكان رئيس الورزاء العراقي ​عادل عبد المهدي​ قد وجه بتشكيل "خلية أزمة من قيادة عمليات صلاح الدين، و​الحكومة​ المحلية مدعومة بالمروحيات والآليات الثقيلة للتدخل الفوري والاشراف المباشر على عمليات الإنقاذ"، بحسب بيان صادر من مكتبه، فيما عزّى الرئيس العراقي ​برهم صالح​ أهالي الضحايا بـ"الحادث المؤلم الذي يؤكد ضرورة الإعمار والخدمات".