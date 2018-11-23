أعلن قائمقام قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين علي دودح عن مقتل 4 أطفال و3 نساء اليوم جراء السيول والفيضانات بفعل الأمطار الغزيرة شمال بغداد، والتي أسفرت أيضا عن تضرر آلاف المنازل.
ولفت إلى وجود 3 مواطنين آخرين في عداد المفقودين، مشيراً إلى أن السيول أدت أيضا إلى غرق 3 آلاف منزل في قرى محيطة ونزوح عدد كبير من العائلات.
وكان رئيس الورزاء العراقي عادل عبد المهدي قد وجه بتشكيل "خلية أزمة من قيادة عمليات صلاح الدين، والحكومة المحلية مدعومة بالمروحيات والآليات الثقيلة للتدخل الفوري والاشراف المباشر على عمليات الإنقاذ"، بحسب بيان صادر من مكتبه، فيما عزّى الرئيس العراقي برهم صالح أهالي الضحايا بـ"الحادث المؤلم الذي يؤكد ضرورة الإعمار والخدمات".
شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول عراقي: 7 قتلى جراء فيضانات شمال بغداد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .