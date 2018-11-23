الدفاع التركية: تحييد 34 مسلحا داخل البلاد وخارجها

أعلنت ​وزارة الدفاع​ التركية، في بيان حول عمليات ​مكافحة الإرهاب​، عن "تحييد 34 مسلحا في عمليات عسكرية داخل البلاد وخارجها خلال أسبوع".

ولفتت الوزارة إلى "تحييد 34 مسلحا خلال العمليات التي جرت ضد حزب "العمال الكردستاني"، بين 16 و22 تشرين الثاني الجاري، في ولايات "​ديار بكر​"، و"تونجالي"، و"هكاري"، و"شرناق"، و"بينغول"، وفي شمالي ​العراق​.

وبيّنت الدفاع التركية أن ​القوات التركية​ المشاركة في العمليات، تمكنت من ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمتفجرات، فضلا عن تدمير عدد من الملاجئ والتحصينات والمستودعات التابعة للمسلحين.