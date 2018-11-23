كلينتون: على أوروبا التصدي للهجرة لإيقاف اليمين المتطرف

رأت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون أنه "على ​أوروبا​ تقليل أعداد ​المهاجرين​ إليها حتى يتم وقف صعود التيار اليميني المتطرف".

ولفتت كلينتون في حوار مع صحيفة "الغارديان" إلى انه "على أووروبا السيطرة على ​الهجرة​ لأن هذا هو ما أشعل النار"، وأضافت "أنا معجبة جدا بالكرم والتعاطف الذي أظهره قادة مثل ​أنجيلا ميركل​، لكني أعتقد أنه من العدل أن نقول إن أوروبا قامت بما عليها وأرسلت رسالة واضحة، وهي أننا لا يمكننا الاستمرار في تقديم اللجوء والدعم، لأننا إذا لم نتعامل مع أزمة الهجرة فسوف تستمر في إثارة الاضطرابات في المؤسسة السياسية".

وقالت: "إن استخدام الهجرة كرمز للحكومة ذهب في الاتجاه الخطأ، لأن الهجوم على هوية الشخص وتراثه والوحدة الوطنية أصبح أداة تستغلها الإدارة السياسية هنا"..