النشرة: السيول تجتاح شوارع بلدة القاع وسهلها والاضرار كبيرة

أفاد مراسل ​النشرة​ في ​البقاع​ أن "السيول اجتاحت شوارع ​بلدة القاع​ وسهلها في منطقة المشاريع والاضرار كبيرة"، مشيراً إلى أن "الشرطة البلدية تعمل على مساعدة المواطنين اللبنانيين والسوريين الذين علقوا بالسيل او الذين دخلت المياه الى منازلهم ومحلاتهم وخيمهم".

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