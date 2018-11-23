مصادر مصرف لبنان للـ MTV: تأمين قروض للخزينة بفوائد ميسرة أصبح صعبا

أكدت مصادر مصرف لبنان للـ MTV أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يؤكد أن "تأمين قروض للخزينة بفوائد ميسرة أصبح صعباً جداً"، مشيرة إلى أن "سلامة ملتزم تأمين أجور القطاع العام".
ولفتت إلى أن "أي إنفاق آخر فهم من مسؤولية الدولة ويجب أن يخضع للإصلاح"، مشيرة غلى أن "سلامة عبّر عن هذا الأمر خال لقائه مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ووزير المالية علي حسن خليل وتم البحث بوضع المالية العامة وحجم الأموال المطلوبة وما يمكن تأمينه".
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