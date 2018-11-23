مصادر مصرف لبنان للـ MTV: تأمين قروض للخزينة بفوائد ميسرة أصبح صعبا

أكدت مصادر ​مصرف لبنان​ للـ MTV أن حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ يؤكد أن "تأمين قروض للخزينة بفوائد ميسرة أصبح صعباً جداً"، مشيرة إلى أن "سلامة ملتزم تأمين أجور ​القطاع العام​".

ولفتت إلى أن "أي إنفاق آخر فهم من مسؤولية الدولة ويجب أن يخضع للإصلاح"، مشيرة غلى أن "سلامة عبّر عن هذا الأمر خال لقائه مع رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ ووزير المالية ​علي حسن خليل​ وتم البحث بوضع المالية العامة وحجم الأموال المطلوبة وما يمكن تأمينه".