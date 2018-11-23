علوش: حزب الله يسعى الى كسر الحريري قبل تأليف الحكومة

اكد عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" النائب السابق ​مصطفى علوش​ ان "موقف رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ حاسم وواضح برفضه توزير احد اعضاء نواب سُنّة 8 اذار، ولا احد يستطيع ان يضغط عليه، والجميع يعلم بذلك، بمن فيهم رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، لا سيما وان الحريري قدم كل ما لديه من تسهيلات في ملف التأليف".

وفي حديث لوكالة "أخبار اليوم" لفت علوش الى ان الوحيد الذي يستطيع حل الازمة هو رئيس الجمهورية، لكن يبدو حتى الآن انه لا ينوي ذلك"، مضيفا :"يحاولون رمي الكرة في ملعب الحريري، من اجل ان "يكسر كلمته" ، بينما يمكن لعون ان يقدّم تسوية من كيسه لان "كيسه كبير".

واشار علوش الى انه يُفهم من المواقف الاخيرة لوزير الخارجية ​جبران باسيل​ وكأنه رضخ لشروط "​حزب الله​" ولكن حتى التسوية التي طرحها باسيل رفضها "الحزب" الذي يسعى الى "كسر الحريري" قبل تأليف الحكومة او الاستمرار في التصعيد بما يحول دون الوصول الى اي حل.واعتبر ان الطرف الآخر يلعب لعبة الابتزاز لكن في النهاية، صحيح ان الحريري يدرك المخاطر نتيجة التأخير في تأليف الحكومة، لكن من قال ان وحده مسؤول عن الحل، فلو كان الامر كذلك فيفترض ان يكون لديه حرية الحل والتصرف، ولكن ليس لديه حرية التصرف ليكون المسؤول عن الحل.