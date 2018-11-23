زورق حربي اسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية

أعلنت ​قيادة الجيش​ أن "زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي، أقدم بتاريخ 22/11/2018 عند الساعة 15.34، على خرق ​المياه​ الإقليمية ال​لبنان​ية مقابل ​رأس الناقورة​، لمدة 13 دقيقة ولمسافة حوالى 250 مترا وتجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان".

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