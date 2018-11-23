حمدان: العبيد فقط لا يمتلكون وطناً

اشار امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين - ​المرابطون​ ​العميد مصطفى حمدان​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى أنه "في اليوم الاول بعد احتفالات ​عيد الاستقلال​ وما سمعناه من تصريحات احباط للمواطنين اللبنانيين، نقول لهم: العبيد المأمورين فقط لا يمتلكون وطناً، ولا يملكون ما يملكوه".

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