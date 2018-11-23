مصادر بيت الوسط للـ OTV: تحديد لقاء بالسنّة المستقلين متروك للحريري

أكد مصادر "​بيت الوسط​" للـ OTV عن تحديد موعد للقاء سنّة "​8 آذار​" أن "الأمر متروك لرئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​"، متسائلة عن هدف اللقاء. ولفتت المصادر إلى أنهم "إذا أرادوا الحديث عن الحكومة فهي جاهزة منذ 3 أسابيع ولا ينقصها إلا أسماء وزراء ​حزب الله​"، مشيرة إلى أنهم "إذا أرادوا شرح موقفهم فهم يكررونه مراراً بالإعلام ولا حاجة لذلك، أما إذا أرادوا المطالبة بالتوزير فسبق للأمين العام لـ "حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​ أن طلب ذلك علنا بخطابه الأخير وردّ الحريري بمؤتمر الأخير".

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