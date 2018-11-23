الحريري عرض مع قائد الجيش الأوضاع الأمنية في البلاد

عرض رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ مع قائد الجيش ​العماد جوزيف عون​ الأوضاع الأمنية في البلاد وشؤون المؤسسة العسكرية. وكان الحريري قد استقبل الهيئة الوطنية لشؤون ​المرأة​ ال​لبنان​ية برئاسة رئيسة الهيئة السيدة كلودين عون روكز، وحضور مستشارته لشؤون المرأة نائبة رئيسة الهيئة عبير شبارو. كما استقبل الريري وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر والسفيرالمصري في لبنان ​نزيه النجاري​ في حضور مستشار الرئيس الحريري الدكتور ​نديم المنلا​.

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