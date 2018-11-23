جثمان الصيدلي المقتول بالسعودية يغادر المطار استعدادًا لصلاة الجنازة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

أفرجت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، مساء الجمعة، عن جثمان الصيدلي الدكتور أحمد طه، الذي لقي مصرعه إثر تعرضه لطعنات خلال تواجده بمحل عمله بإحدى صيدليات منطقة جازان بالسعودية.

كان في استقبال الجثمان بالمطار العشرات من أقاربه وأصدقائه ونقيب الصيادلة.

وقالت مصادر بالمطار، إن جثمان الشهيد وصل علي الطائرة المصرية القادمة من جدة، حيث تم تشكيل فرق متخصصة من كافة الإدارات العاملة بالمطار لاستقباله، وتسهيل إنهاء الإفراج عنه، ومتابعة التقرير الطبي المرافق له، واستخرجت إدارة الحجر الصحي شهادة الدفن للجثمان وتم الإفراج عنه.

وأكد عدد من أصدقاء الشهيد أن جثمانه فور الإفراج عنه من المطار، سيتم الصلاة عليه في مسجد أبو المكارم، أسفل كوبري الفردوس بطريق صلاح سالم، ثم يتم الدفن بمقابر الغفير على أن يقام الأحد المقبل العزاء بمسجد عمر مكرم بعد صلاة المغرب مباشرة.

وكان السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أكد في بيان له أن القنصلية في جدة، تتابع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بالسعودية، والخاصة بمقتل المواطن المصري أحمد طه حسن المنخلي.