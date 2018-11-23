بالصور- دار الكتب بطنطا تحت حصار مياه الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

شهد مبنى دار الكتب في شارع البحر بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، تجمع كبير لمياه الأمطار، ودخولها للأدوار الأرضية في المبنى.

ونشر الأهالي صورًا لمبنى الدار وهو محاط بالمياه من كل الجهات، ما أثار تساؤلات حول مدى تضرر الدار أو الكتب الموجودة داخله.

يأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه المحافظة، سقوط أمطار رعدية شديدة، ما أدى إلى رفع حالة الطوارئ في قرى ومدن المحافظة.

وقال اللواء هشام سعيد محافظ الغربية لـ"مصراوي"، إنه وجه جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء والمدن بسرعة متابعة أماكن تجمع المياه وشفتها لعدم إعاقة حركة المارة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم الاستعانة بعربات كسح وشفط المياه، بواقع 30 سيارة في طنطا، و21 بالمحلة الكبرى و7سيارات في كفر الزيات، مع ماكينات رفع الغاطس بالأنفاق وعدد 16 سيارة بمدينة سمنود وعدد 3 سيارات بمدينة زفتى وعدد 2 سيارة بمدينة السنطة، مع عدم وجود أمطار بمدينتي قطور وبسيون.