رئيس "الديمقراطي الكردي" السابق: لم نهاجم الأسد ونطالب باللامركزية في سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – مصراوي:

أكد الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا، صالح مسلم، أن الإقيلم لم يهاجم الحكومة السورية بقيادة بشار الأسد، مشيرًا إلى أنه يطالب باللامركزية والديمقراطية في سوريا.

وأضاف في حديثه لبرنامج "قصارى القول"، على فضائية "روسيا اليوم"، أن الأكراد دافعوا عن مناطقهم من تنظيم "داعش" الإرهابي، ولم يهاجموا الحكومة السورية.

وأشار مسلم، إلى أن الأسد تجاهل الحوار تكرارًا مع الأكراد، ومؤكدًا أن ما زالوا متمسكين باللامركزية في سورية وبالديمقراطية في سوريا.

ونفى أن يكون الأكراد قد طلبوا حضور قوات خارجية إلى سوريا لحمايتهم، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية "جاءت بسبب تصرفات الحكومة السورية".