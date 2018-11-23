بالصور- وزير الآثار يتجول في الأقصر قبل الإعلان عن كشف جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

أجري الدكتور خالد العناني وزير الآثار جولة ميدانية في محافظة الأقصر، برفقة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ضمن زيارة تستمر يومين حتى السبت، للمشاركة في الفعاليات التي تنظمها الوزارة، في إطار الكشف عن موقع أثري جديد في منطقة العساسيف بمركز القرنة بالبر الغربي للأقصر.

وبدأت جولة وزير الآثار برفقة محافظ الأقصر، بزيارة متحف الأقصر، حيث تحدث الوزير عن أهمية عدد من القطع الفرعونية النادرة داخل المتحف، وكذلك عدد من الأدوات التي كانوا يستخدمونها في حياتهم اليومية والحروب المختلفة.

ثم توجها لمعابد الكرنك حيث تفقد العناني أعمال تطوير وترميم عدد من الممرات بين الصروح لمعابد الكرنك، إضافة لتفقد معبد الأوبت الذي تم ترميمه في الفترة الأخيرة استعدادًا لافتتاحه للزيارة، متوجهين عقب ذلك لمعبد الأقصر لمتابعة أعمال الترميم والتطوير داخله، حيث تفقد مشروع تركيب تماثيل جديدة جرى جمعها وترميم أجزائها وتركيبها بين بهو الأعمدة في المعبد، وترميم صالة رمسيس الثاني بالمعبد ووضع التيجان على رؤوس التماثيل.

والتقط وزير الآثار الصور التذكارية مع السياح الأجانب في معبدي الأقصر والكرنك خلال تفقده لأعمال الترميمات الجارية بالمعبدين.

ورحب وزير الآثار بالسياح الأجانب ودعاهم لمشاهدة الكشف الأثري الجديد الذي سيعلن عن تفاصيله غدًا السبت في منطقة البر الغربي الأثرية.