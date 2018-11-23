رسميا.. دورتموند يضم ألكاسير من برشلونة بشكل نهائي

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، مساء اليوم الجمعة، ضمه المهاجم الإسباني باكو ألكاسير، بشكل نهائي، بعد أن كان يربطه معه عقد إعارة من نادي برشلونة الإسباني، وذلك إلى غاية صيف 2023.

وأكد النادي الألماني، على موقعه الرسمي، أنه اشترى اللاعب ألكاسير بناء على بند في عقد الإعارة يمكنه من إتمام شراءه في حال رغب في ذلك.

هذا الأمر، أكده ايضا مايكل زورك، المدير الرياضي لدورتموند، في تصريح للموقع الرسمي، قال فيه “لقد أخبرنا برشلونة أننا سوف نفعل خيار شراء اللاعب، لقد أصبح لاعبا أساسيا ومهما وجزءا مهما داخل المجموعة، ونحن نتطلع فعلا إلى استمرار تألقه مع الفريق”.

من جانبه، عبر ألكاسير، عن سعادته الكبيرة بتوقيعه مع الفريق الألماني، مشددا على أن هدفه هو توقيع أكبر عدد من الأهداف.

وبعد فترة من “التهميش” بنادي برشلونة، خطف ألكاسير الأضواء هذا الموسم في ملعب “سيغنال إدونا بارك”، وبات هو الهداف الأول للفريق، والثاني في ترتيب البوندسليغا، برصيد 8 أهداف، خلف لوكا جوفيتش لاعب آينتراخت فرانكفورت.