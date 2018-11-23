تصوير: عبد الله آيت الشريف
عبر مواطنون مغاربة بأحد الأسواق الشعبية بسلا، عن امتعاضهم من الارتفاع المهول لأسعار الدجاج، وقالوا في تصريحات متفرقة لـ”اليوم 24″، إنهم يؤيدون حملة المقاطعة الشعبية لاستهلاك الدجاج.
وعبر المستجوبون عن استغرابهم من ارتفاع ثمن الكيلوغرام الواحد من الدجاح إلى 22 درهما، وهو الثمن الذي يباع به عادة خلال فترة الصيف، وتزامنا مع حفلات الزفاف، بينما يصل إلى أدنى مستوياته خلال هذه الفترة.
وأطلق نشطاء بمواقع التواصل الإجتماعي، حملة مقاطعة للدجاج، احتجاجا على ارتفاع أسعاره، حيث تجاوز سعره 25 درهما للكيلوغرام الواحد ببعض الأسواق.
وتداول النشطاء الفيسبوكيين على نطاق واسع هشتاغ (#خليها_تقاقي)، للتعبير عن عدم رضاهم، من غلاء أسعار الدواجن في الأسواق، والمطالبة بخفض أثمنتها.
شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدجاج تقفز إلى 22 درهما.. ومواطنون: قاطعوه.. خليها تقاقي!!- فيديو على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم 24 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم 24 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .