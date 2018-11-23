أسعار الدجاج تقفز إلى 22 درهما.. ومواطنون: قاطعوه.. خليها تقاقي!!- فيديو

تصوير: عبد الله آيت الشريف

عبر مواطنون مغاربة بأحد الأسواق الشعبية بسلا، عن امتعاضهم من الارتفاع المهول لأسعار الدجاج، وقالوا في تصريحات متفرقة لـ”اليوم 24″، إنهم يؤيدون حملة المقاطعة الشعبية لاستهلاك الدجاج.

وعبر المستجوبون عن استغرابهم من ارتفاع ثمن الكيلوغرام الواحد من الدجاح إلى 22 درهما، وهو الثمن الذي يباع به عادة خلال فترة الصيف، وتزامنا مع حفلات الزفاف، بينما يصل إلى أدنى مستوياته خلال هذه الفترة.

وأطلق نشطاء بمواقع التواصل الإجتماعي، حملة مقاطعة للدجاج، احتجاجا على ارتفاع أسعاره، حيث تجاوز سعره 25 درهما للكيلوغرام الواحد ببعض الأسواق.

وتداول النشطاء الفيسبوكيين على نطاق واسع هشتاغ (#خليها_تقاقي)، للتعبير عن عدم رضاهم، من غلاء أسعار الدواجن في الأسواق، والمطالبة بخفض أثمنتها.