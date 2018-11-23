مليون كلب يأكلها الكوريون سنويًا حفاظًا على فحولتهم – فيديو

مليون كلب يتم سلخها وأكل لحمها فيكوريا الجنوبية سنويًا، هذه العادة أشعلت حربًا طويلة بين ناشطين يطالبون السلطات بإغلاق مسالخ الكلاب، وآخرين يدافعون عن أكل لحم الكلب أسوة بالحيوانات الأخرى.

هذا التمسك بلحم الكلاب، بحسب ما جاء في موقع “إن نيوز”، يعيده الكوريون إلى فوائده في إعطاء الجسم طاقة كبيرة تعينه على العمل الشاق، كما أن لحم الكلاب، بحسب المعتقدات السائدة هناك، يساعد في تقوية فحولة الرجال وخاصة وجبة “بوسينتانج” أو حساء الكلاب، التي يعتبرها ربع الكوريين تراثًا على موائدهم.

ويصر الناشطون على أن طريقة قتل الكلاب هي الأعنف بصعقها كهربائيًا وضربها بالعصي؛ لتطرية لحمها قبل ذبحها.

الكلاب التي تربى من أجل الحصول على لحمها تشكل % 16 من مجموع الكلاب في كوريا الجنوبية، وتم اتخاذ قرار حكومي أخيرًا يقضي بإغلاق أكبر مسالخ الكلاب في البلاد