الحكومة الأردنية تطلق منصة “#حقك_تعرف” لمحاربة الإشاعات والأخبار الزائفة

أطلقت الحكومة الأردنية، تحت إشراف رئيس الوزراء، عمر الرزاز، منصة إلكترونية تحمل إسم: حقك تعرف.
وتهدف المنصة الالكترونية، حسب الرزاز، إلى كشف الإشاعات، والأخبار الزائفة التي يجري تداولها على الانترنيت.
وأكد الرزاز، أن الحق في الحصول على المعلومة في الوقت الصحيح، ومباشرة وبدون تسويف وإطالة، هو واجب الحكومة.
وأوضح المتحدّث، أن منصة “حقك تعرف” ضرورية، لأن الخبر الزائف، يحظى بترويج هائل، حسب قوله.
وأبرز في السياق نفسه، أن الحرب على الإشاعات والأخبار الزائفة، لن يكون إلا بتوفير الأخبار الصحيحة في وقتها.
وشدد الرزاز، أن منصة “حقك تعرف” ستوفر المعلومات الرسمية أولاً بأول، ولن تسمح بانتشار الشائعات.
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