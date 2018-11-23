سولاري: زيدان أنجح مدرب في تاريخ الريال وبنزيمة يستحق الكرة الذهبية

أكد الأرجنتيني سانتياغو سولاري، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني عن استعداد فريقه من أجل توقيع انتصار جديد في منافسات الدوري الإسباني الممتاز، عندما يواجه غدا السبت فريق إيبار، في إطار الجولة 13 من الدوري الإسباني الممتاز.

وقال سولاري، في الندوة الصحفية التي عقدها، اليوم الجمعة، إن فريقه جاهز تماما من أجل تحقيق انتصار آخر، مشددا على أن كل عناصر الفريق جاهزة لهذا الموعد، بعد فترة التوقف الأخيرة.

وبخصوص قدرته على تعويض زيدان، وتحقيق ما حققه في الفترة الأخيرة مع الفريق الملكي، قال النجم الأرجنتين، ” أنا سعيد وفخور جدا بهذه المسؤولية، بالنسبة لتعويض زيدان، لقد قلت مرارا بأنه من الصعب تعويض لاعب أسطورة مثل زيدان، ومدرب رائع مثله، إنه أنجح المدربين في تاريخ النادي”.

أما عن اللاعبين المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، فقد صرح سولاري قائلا، ” مودريتش وفاران وكريم بنزيما يستحقا فعلا الكرة الذهبية”.