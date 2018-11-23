بسبب تذمرهم من أوضاع “البام” …بنشماس يصفي معارضيه

يومين بعد تعالي أصوات عدد من المسؤولين بحزب الأصالة والمعاصرة، معبرة عن تذمرها مما اعتبرته “سوء الوضع التنظيمي والسياسي” للحزب، جمد حزب الجرار، عضوية عدد من أعضاء ومسؤوليه بعدد من الجهات، وجردهم من مسؤولياتهم.

وأوضح مصدر “اليوم 24” أن الأمر يتعلق بـ”سمير كودار”، الذي تم تجريده من مسؤولية الأمانة الإقليمية للحزب بآسفي، كما تم تجميد عضويته في الحزب، و”حمو المرتجى”، رئيس جماعة أغبالو انكردوس -التابعة لإقليم الراشدية-، الذي تمت مباشرة مسطرة طرده من صفوف الحزب، بالإضافة إلى “عبد السلام البكوري”، المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، بجهة مراكش آسفي، و”لحو المربوح”، المنسق الجهوي لجهة درعة تافيلالت.

وعزا المصدر ذاته، أسباب هذه الخطوة، إلى “ارتكاب هؤلاء، لأخطاء جسيمة تتمثل في عدم الانضباط للقرارات التي أقرتها أجهزة الحزب، والانخراط في ممارسات منافية لتوجيهاته”.

يشار إلى أن المنسقين المحليين، ومسؤولي حزب الأصالة والمعاصرة، بجهة سوس ماسة، أكدوا على أن الحزب يعيش وضعية تنظيمية وسياسية سيئة على المستوى الوطني.

واعتبروا، في بلاغ صادر عنهم، أن “الوضعية التنظيمية والسياسية السيئة لحزبنا باتت تطرح إشكالات عميقة، وذات أبعاد خطيرة جدا، حيث أصبحت تغيب الحزب تنظيميا وسياسيا على المستوى الوطني”.

من جهتهم، أصدر عدد من مناضلي البام بجهة مراكش آسفي، اليوم الجمعة، بلاغا، يعبرون فيه عن “القلق والغضب الغير المسبوقين لمختلف المناضلين والمناضلات بجميع الجهات، من الوضعية السيئة التي وصلها حزبنا تنظيميا وسياسيا”، مطالبين كافة المناضلين، بالعمل من أجل “إنقاذ الحزب من الأوضاع التنظيمية السيئة التي آل إليها” الحزب.