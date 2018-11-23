سورية: اغتيالُ الناشطيْن رائد الفارس وحمود جنيد برصاص مجهولين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتل، اليوم الجمعة، الناشطان الإعلاميان السوريان، رائد الفارس وحمود جنيد، برصاص مجهولين في محافظة إدلب شمالي سورية، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ونقلت "الأناضول" عن مصادر في المعارضة السورية قولها إن ملثمين يستقلون سيارة أطلقوا النار على الناشطين الإعلاميين، في مدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوب، وبعدها لاذ الملثّمون بالفرار، ولم تُعرَف هويتهم.

ويُعدّ رائد الفارس أحد النشطاء المعروفين في الثورة، من خلال دوره في التظاهرات المعارضة لنظام بشار الأسد، وهو أحد خطاطي اللوحات والرسومات المعبرة في التظاهرات، والتي اشتهرت بها مدينته كفرنبل منذ بدء الثورة السورية في آذار/ مارس 2011.

وتعرض الفارس وجنيد سابقًا لتهديدات بالاعتقال أو التصفية، بالرغم أنه عُرف عنهما أنهما يُشاركان في المظاهرات السلمية ضط النظام السوري.

كما عمل رائد في عدد من وسائل الإعلام، إلى جانب كونه مدير مكتب كفرنبل الإعلامي التابع للمعارضة.