شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: «الأسد» مجرم حرب.. وعلى الشعب السوري أن يقرر من يحكمه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

صرح المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون سوريا جيمس جيفري، اليوم الجمعة، بأن بلاده لا تهدف إلى تغيير القيادة والنظام في دمشق، وأنه على الشعب السوري أن يقرر من يحكمه.

وقال جيفري: “نعتقد أن الرئيس السوري بشار الأسد عار على البشرية ومجرم حرب، وربما أكبر مجرمي الحرب في عالم اليوم وأشدهم قسوة، ولن تكون لبلادنا علاقات جيدة معه أبداً، لكن مع ذلك نحن متمسكون بعملية سياسية تتحقق بالتعاون مع الشعب السوري ومن قبل الشعب السوري نفسه”.

وأضاف أن “على الشعب السوري أن يقرر من يحكمه وأي حكومة ستكون لديه”، حسب موقع “روسيا اليوم” الإخباري.

وأوضح أن “واشنطن لا تسعى لأي شكل من أشكال تغيير النظام، بل تستهدف تغيير سلوكه إزاء شعبه بالدرجة الأولى، ثم تجاه جيرانه، فالمجتمع الدولي بما يشمل استخدام السلاح الكيميائي وممارسة التعذيب وما يهدد المنطقة من مخاطر هائلة نتجت عن تدخل إيران وإطلاق عنان ولو بطريقة غير مباشرة لكارثة تتمثل في تنظيم داعش في المنطقة وأوروبا، إضافة إلى تدفق ملايين المهاجرين الذين أثقلوا كاهل أوروبا وتركيا ولبنان والأردن”.

وأشار إلى “قائمة طويلة” لما تعتبره الولايات المتحدة غير مقبول في أداء الحكومة السورية، وما يجب أن يتغير لدى التوصل إلى السلام الحقيقي والتسوية الحقيقية للخلافات مع المجتمع الدولي.